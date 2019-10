Trump: – Ser ut som Iran er ansvarlig for angrep i Saudi-Arabia

USA ønsker å kunne fastslå sikkert hvem som sto bak lørdagens angrep mot to viktige oljeanlegg i Saudi-Arabia, og vil absolutt hjelpe saudiarabere under angrep, påpeker Trump mandag.

Trumps utenriksminister Mike Pompeo ga allerede i helgen Iran skylda for angrepene, som har rammet den saudiarabiske oljeindustrien hardt og ført til et historisk byks i oljeprisene.

På Twitter skrev president Trump søndag at USA vet hvem som trolig er den skyldige. Han la til at USA er «locked and loaded» og antydet dermed at han var klar for et eventuelt gjengjeldelsesangrep. Om en eventuell krig mot Iran, sier Trump mandag:

– Vi ønsker absolutt å unngå det, sa Trump, som håper på et møte med Irans president Hassan Rouhani i New York neste uke.

Iran nekter for å være involvert i angrepene i Saudi-Arabia. De jemenittiske Houthi-opprørerne, som Saudi-Arabia har kriget mot i over fire år, har fra før tatt på seg ansvaret for lørdagens droneangrep.

Oljeprisen til værs

Angrepene rammet den saudiarabiske oljeindustrien hardt og tvang landet til å innstille halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet, noe som tilsvarer over 5 prosent av verdensproduksjonen.

Oljemarkedet reagerte med å sende oljeprisen til værs. Prisen på nordsjøolje gjorde mandag det største bykset i sin historie. Prisen hadde mandag kveld steget med 8,80 dollar til 69,02 dollar per fat, en oppgang på 14,6 prosent, for levering i november.

Prisen på amerikansk lettolje steg 14 prosent til 62,90 dollar fatet, den største oppgangen på mer enn ti år.

USA varsler svar

USA forbereder et svar på helgens angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia, opplyste forsvarsminister Mike Esper uten å utdype. Esper pekte på Iran, uten å direkte anklage regimet i Teheran for helgens angrep.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg retter skyts mot Iran. I et intervju med AFP mandag anklager han Iran for å «destabilisere» regionen.

Stoltenberg sier også at han er «svært bekymret» over økt spenning etter helgens angrep mot saudiarabiske oljeanlegg.

– Selvforsvar

Irans president Hassan Rouhani sier angrepene ble utført av jemenittiske opprørere i selvforsvar.

– Jemen er mål for daglige bombardement. Det jemenittiske folk er blitt tvunget til å svare, de forsvarer bare seg selv, sa Rouhani på en pressekonferanse i Ankara mandag kveld, der han deltok på et toppmøte med Rouhani og Russlands president Vladimir Putin for å diskutere Syria.

Saudi-Arabia står i spissen for en koalisjon som i over fire år har kriget mot Iran-allierte opprørere i Jemen, som ifølge FN rammes av verdens største humanitære krise. Houthi-opprørerne har truet med å utføre flere droneangrep og oppfordret utlendinger til å holde seg unna Saudi-Arabia.

Bekymring

I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Moskva advares andre land mot å legge skylden på Iran for angrepet. Planer om en militær gjengjeldelsesaksjon mot Iran er uakseptabelt, heter det videre.

Russisk UD fordømmer videre angrepene mot avgjørende infrastruktur og andre handlinger som kan hemme verdens energileveranser og skape uro i energimarkedene.

Mandag sa en saudiarabisk militærtalsmann at etterforskningen så langt tyder på at iranske våpen ble brukt i angrepene.

Etterforskningen pågår for å fastslå hvor angrepene ble utført fra, opplyste oberst Turki al-Malki. Han er talsmann for den saudiledede koalisjonen som kriger mot houthiene i nabolandet.

(©NTB)

Les mer om Oljesjokk til 40 milliarder og Trygve Hegnars leder om Oljeprisen

Rally blant olje- og riggselskapene - Raffineriene får juling

66 mot 6

– Oljemarkedet er ekstremt stramt ut fra alle markedsignaler vi kjenner til

70 dollar fatet - en oljeprisoppgang for historiebøkene

Russland advarer mot forhastede om Iran

Analysesjef: Oljeprishoppet er kortvarig

Oljeprishopp sender Oslo Børs i grønt