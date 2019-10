Trump raser mot NY Times etter nye anklager mot Kavanaugh

I en bok skrevet av to av avisas journalister, blir det rettet nye anklager mot Kavanaugh om seksuell trakassering mot en kvinnelig medelev på en studentfest på Yale University 1980-tallet.

Avisa publiserte lørdag et utdrag fra boka og skrev at en navngitt tidligere klassekamerat av kvinnen varslet FBI og senatorene om hendelsen i forbindelse med Kavanaughs nominasjon til høyesterettsdommer. Klassekameraten har ikke ønsket å uttale seg om det til bokas forfattere. De hevder de har fått opplysningene bekreftet fra to anonyme statsansatte personer som sier de har vært i kontakt med klassekameraten og mener historien er troverdig.

Senere, etter artikkelen på nett var på trykk, endret NY Times saken og har nå tatt med et større utdrag fra boka hvor det kommer fram at kvinnen som angivelig skal ha blitt trakassert, nektet å la seg avhøre, og at vennene hennes sier at hun ikke erindrer den nevnte hendelsen.

Avisas utelatelse av en så viktig del av historien har gitt Donald Trump ny ammunisjon i hans angrep på mediene.

– Den eneste som faktisk blir trakassert her er dommer Kavanaugh – trakassert av løgner og falske nyheter, skriver presidenten på Twitter og tilføyer at avisa bør bli saksøkt.

New York Times skriver ikke hvorfor de først utelot denne delen av historien, og har ikke vært tilgjengelig for en kommentar. Men i en spørsmål og svar-sak publisert på nett svarer de at saken først ble publisert i meninger-delen av avisa, og at nyhetsavdelingen valgte å oppdatere saken da de bestemte seg for å trykke den.