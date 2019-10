Frp-topper vil at partiet revurderer politisk retning etter valget

Etter valgnedturen i kommune- og fylkestingsvalget har to av Frps største profiler gått ut med sitt syn på hva som trengs for at partiet skal vinne velgere. Tidligere partiformann mener Frps politikk ikke synliggjøres godt nok.

– Når sentralstyret møtes på fredag bør det nedsettes et evalueringsutvalg, som for eksempel Sylvi Listhaug kan lede. Utvalget må finne en forklaring på det svake valgresultatet, men også se framover mot 2021, sier Hagen til Dagbladet.

Bør gå ut

Han mener Frp risikerer å få under 10 prosent og Høyre under 20 prosent ved neste valg om regjeringen fortsetter som før, og at KrF og Venstre kan falle under sperregrensen på 4 prosent.

– Hvis vi ikke får synliggjort vår politikk, da får vi heller vurdere å forlate regjeringen, sa Hagen til VG før helga.

Frps stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde går for å bytte partiets politikk i stedet.

Sterke meninger

Til TV 2 sier Tybring-Gjedde at han vil skifte ut partifargen, fjerne «liberalistisk» fra programmet, og gjøre Frp til et nasjonalkonservativt parti. Nøyaktig hvilken farge som passer Frp, er han usikker på, men resten har han sterke meninger om.

– Liberalismen i sin ekstreme form vil være åpne grenser, som ingen vil akseptere i dag, påpeker han.

Videre er står han sterkt på motstand mot globalisering med islamsk påvirkning på den norske kulturen som en av de store truslene.

– Den globaliseringen som foregår i dag, mener jeg er helt unaturlig, sier Tybring-Gjedde.