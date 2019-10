Negotia: Umulig å spå hvor lang Felleskjøpet-streiken blir

YS-forbundet Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri gikk tirsdag morgen ut i streik etter at de ikke fikk innvilget kravet om å få beholde rettigheter de allerede har, når Felleskjøpet Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO Mat og Drikke.

– Streikeviljen er god, sier Nina Harbo fra Negotia ifølge Klassekampen, og sier det er umulig å spå hvor lang streiken kan bli.

– Men det bør være mulig å finne en løsning relativt raskt, siden kravene ikke medfører økte utgifter for arbeidsgiver, mener Harbo.

Frykter for dyra

De 352 Negotia-medlemmenes streik får store følger for blant annet landets største kraftfôrfabrikk, på Kambo i Moss. Tirsdag stanset produksjonen, mens det onsdag er planlagt at ett av normalt tre skift skal kjøres. Den sterkt reduserte driften medfører mindre kraftfôr på Østlandet, men Felleskjøpet Agri sier omfanget av konsekvensene er vanskelig å anslå.

Svinebønder frykter matmangel for dyrene.

Alvorlige følger

Bondelagets leder Lars Bartnes sier til Klassekampen at han ser alvorlig på situasjonen.

– Det er relativt store volum med kraftfôr som blir rammet, sier Bartnes.

Streiken medfører også at driften enten er stengt eller redusert ved en rekke kornmottak og butikker.

Streikevakt Lars Erik Lauritzen ved Kambo sier streiken stort sett blir møtt med forståelse av bøndene, til tross for at den betyr at det tar lengre tid enn normalt for dem å levere korn.