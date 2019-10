Saudi-Arabia vil delta i USA-ledet flåtestyrke

Beslutningen er tatt etter at to viktige oljeanlegg ble angrepet med droner i helgen.

Nyhetsbyrået Saudi Press Agency siterer onsdag morgen en ikke navngitt kilde som sier at kongedømmet har sluttet seg til International Maritime Security Construct. Tidligere har Australia, Storbritannia og Bahrain sluttet seg til flåtestyrken.

USA tok initiativ til styrken etter flere angrep på oljetankere, som amerikanske tjenestemenn har anklaget Iran for. Myndighetene i Iran har avvist anklagene.

Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert meldingen om at Saudi-Arabia slutter seg til flåtestyrken.

Da Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif besøkte Norge i august, advarte han Norge mot å delta.

– USAs intensjon med dette nærværet til sjøs i Persiabukta er å imøtegå Iran. Hvis det kommer et nærvær til sjøs i Persiabukta, der formålet med å være der er å imøtegå Iran, kan dere ikke forvente at vi vil sitte stille når noen kommer til våre grenser for å true oss, sa Zarif til NTB.