Britene sier de har brexitforslag – vil ikke dele det med EU

Flere britiske aviser bekrefter at det faktisk foreligger en ny «plantegning for brexit», men at denne ikke vil bli formelt lagt fram for EUs tjenestemenn før om et par uker, skriver Politico. Motparten skal få planen i løpet av de to ukene mellom toryenes partikonferanse og EU- toppmøtet i Brussel 17. og 18. oktober.

– Vi har gått i møter med dokumenter som viser hva vi tenker, men vi har ikke gitt fra oss de papirene, sier en kilde ved den britiske statsministerens kontroll til politisk redaktør Pippa Crerar i The Mirror.

– Det øyeblikket du deler noe som helst, så havner det i 27 hovedsteder. EU-institusjonene føler at de har en plikt til å dele. Så fort du deler dette med 27 land, har du ikke lenger kontroll over dokumentet, sier kilden.

Ifølge Politico er planen det vises til, et forslag som har vært omtalt tidligere, med et felles irsk marked for mat og landbruk. Toll og kontroll av andre varer skal utføres et annet sted enn ved grensen.

– Med denne planen vil Nord-Irland i praksis bli en økonomisk spesialsone i både EU og Storbritannia. Det vil fortsatt være en grense, men britenes ønske er at kontroller vil foregå et annet sted for å unngå å utløse en ny anspent situasjon, skriver Financial Times.