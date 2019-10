Regjeringen i Sverige høster sterk kritikk for statsbudsjettet

LO-leder Karl-Petter Thorwaldsson, som sitter i Socialdemokraternas sentralstyre, mener skattelettelsene det legges opp til i budsjettet, vil bidra til økte forskjeller i Sverige.

– Et stort skritt i feil retning, sier han og anklager regjeringen for å «helle milliarder over de rike».

Socialdemokraternas ungdomsparti SSU er heller ikke imponert over budsjettet statsminister Stefan Löfven la fram onsdag.

Dårlig magefølelse

– Jeg får en dårlig magefølelse som sosialdemokrat når det først og fremst er rike menn som er de store vinnerne, sier SSUs leder Philip Botström.

Regjeringens to borgerlige støttepartier Centerpartiet og Liberalerna gikk seirende ut av budsjettforhandlingene, mener han, og etterlyser større vilje til utjevning.

– Om vi fortsetter langs denne veien, vil kløften øke og de rike mennene i landet vårt bli vinnere. I så fall kommer ikke vi til å støtte dette regjeringssamarbeidet, sier SSU-lederen.

Regjeringssamarbeidet på tvers av fløyene i Sverige er et resultat av at partiene ikke ønsker å la høyrepopulistene i Sverigedemokraterna få noen innflytelse.

Svik mot velferden

– Det er bare å gratulere den økonomiske eliten, sier Vänsterpartiets talsperson Ulla Andersson.

Hun kaller budsjettet «et svik mot velferden», men sier at partiet likevel ikke er rede til å felle regjeringen.

Høyrepartiet Moderaterna kritiserer også budsjettet, men av andre grunner. De har ingen innvendinger mot skatelettelse for de rikeste.

– Dette er fire partier som ikke har kikket på Sverige og sett behovene, sier partiets talsperson Elisabeth Svantesson.

Hun etterlyser større satsing på politi og rettsvesen, på integrasjon og på tiltak for å få ned arbeidsløsheten.

