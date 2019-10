Saudi-Arabia sier oljeangrep «utvilsomt ble sponset av Iran»

Saudi-Arabia hevder angrepet mot landets oljeanlegg kom nordfra, og at det ikke er noen tvil om at de ble gjennomført med støtte fra Iran.

Den saudiarabiske obersten Turki al-Maliki utdyper ikke påstanden, men nord for oljeanleggene ligger Irak og Iran på den andre side av Persiabukta.

Uttalelsene kom på en pressekonferanse i kongedømmets hovedstad Riyadh onsdag.

USAs utenriksminisiter Mike Pompeo, som onsdag ankom landet, var raskt ute med å anklage Iran for å stå bak lørdagens angrep som rammet et oljefelt og et prosesseringsanlegg.

Iran har nektet for å ha noe med angrepet å gjøre.

Houthi-opprørerne som Saudi-Arabia kriger mot i nabolandet Jemen, har tatt på seg ansvaret for angrepet, som skal ha blitt utført med droner og kryssermissiler.