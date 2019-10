Støre: – Jeg er ikke umiddelbart enig i at dette er et dårlig valg

– Jeg er enig i at 24,8 er for svakt for Arbeiderpartiet. Men jeg er ikke umiddelbart enig i at dette er et dårlig valg, sier Ap-leder Støre til Dagsavisen.

Ifølge partilederen er det mye ved dette valget som også er «oppløftende.»

– Målet om å beholde de store byene ser ut til å holde, og vi tar makten i nye store byer som Drammen, Stavanger og Tønsberg, sier Støre.

Støre sier det vil være «et kjennetegn ved norsk politikk framover at vi må finne sammen med andre partier, og finne gode løsninger».

– Jeg står ved det jeg sa i 2017: i denne perioden er våre naturlige samarbeidspartnere Sp og SV, så skal vi ta det spørsmålet opp igjen nærmere 2021, sier partilederen.

MDG på glid i olje

Når det gjelder MDG, en av valgets vinnere, mener Støre hovedhindringen for et regjeringssamarbeid ligger i oljepolitikken. Partiet har programfestet «å starte en gradvis og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten over en 15-årsperiode.»

Men nylig har MDG-topp Une Bastholm satt døren på gløtt for å forhandle om partiets absolutte nei til nye oljefelt.

– Vi har aldri foreslått å legge ned oljeindustrien over natten, uttalte hun til Dagens Næringsliv i forrige uke.

– Dette er interessante signaler som viser at politikken er i utvikling. Jeg opplever at MDG med Une Bastholm på Stortinget er et mer søkende parti, sier Støre.