Trump: «Ser ikke behov for en handelsavtale før valget»

President Donald Trump sa fredag at han ikke trenger en handelsavtale med Kina for å vinne valget i 2020.

«Nei, jeg tror ikke jeg trenger det før valget», sa Trump til CNBC under en pressekonferanse i Det hvite hus.

Tar sikte på en komplett avtale

Videre understreker presidenten at han tror folket vet at de gjør en god jobb, før han legger til at Kina nå kjenner effektene av handelskrigen, mens USA forblir upåvirket. Trump sa også at man nå tar sikte på å få til en komplett avtale med Kina, og avfeier med det tidligere uttalelser om en potensiell midlertidig avtale.

Med andre ord ser det ut til å bli alt eller ingenting når samtalene tar til i begynnelsen av neste måned.

Verdens to største økonomier fortsetter det harde arbeidet mot å starte produktive samtaler neste måned. Forrige uke ble det meldt om at Kina har begynt å importere amerikanske landbruksprodukter, mens USA har fjernet tariffer på 400 varer av kinesisk import.

Dette kan tyde på at Oktober samtalene kan vise seg å bli noe annet enn de siste tretten gangene partene har møttes. Tidligere har samtalene partene i mellom stort sett medført økte avgifter mellom landene.