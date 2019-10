Kallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass

For en uke siden ble Saudi-Arabias oljeindustri rammet av droneangrep.

Lørdag sa tidligere hærsjef Robert Mood til NRK at det vil være enkelt å ramme norske olje-, gass- og forsvarsinstallasjoner med droner, og at det er sannsynlig at aktører vil planlegge angrep mot norske oljeanlegg i fremtiden.

I et intervju med kanalen nedtoner justisminister Jøran Kallmyr sikkerhetstrusselen. Han sier at norske anlegg er sikret og at det hele tiden jobbes med sikkerhetskontroll. Samtidig vurderes flere sikkerhetstiltak.

– Vi må hele tiden vurdere sikkerheten vår og hvilke tiltak vi må sette i gang. Vi må også vurdere muligheten for å kunne ha flyforbudssoner og å gjøre aktive tiltak, slik at det ikke kan komme droner inn over disse områdene, sier han til kanalen.

Han legger til at når store droner med lastekapasitet blir allmenngjort, vil det være naturlig å ha en metode slik at man kan identifisere disse raskt.

