Thunberg refset verdens ledere på klimatoppmøte

Under åpningen av toppmøtet mandag talte både den svenske klimaaktivisten og FNs generalsekretær António Guterres. Et budskap fra pave Frans ble vist på storskjerm.

Sint Thunberg

Thunberg var tydelig sint og hadde tårer i øynene da hun talte til verdenslederne i FNs hovedkvarter.

– Vi er ved begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere kan snakke om, er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere! sa hun.

16-åringen advarte mot ukontrollerbare konsekvenser av den globale oppvarmingen og sa hun nekter å tro at verdens ledere egentlig har forstått alvoret.

Enten eller?

– Hvis dere virkelig forsto situasjonen og fortsatt ikke gjorde noe, så ville dere vært onde. Og det nekter jeg å tro.

Hun anklaget verdens ledere for å svikte, men sa at unge mennesker har begynt å forstå deres svik.

– Øynene til alle framtidig generasjoner er rettet mot dere. Hvis dere velger å svikte oss, vil vi aldri tilgi dere, sa Thunberg, til applaus fra salen.

Også generalsekretær António Guterres understreket alvoret i klimakrisen i sin tale under åpningen av toppmøtet.

– Hvis vi ikke raskt endrer vår levemåte, så setter vi selve livet på spill, sa Guterres.

Trump kom også

USAs president dukket også opp på FNs klimatoppmøte mandag, til tross for at det tidligere var meldt at han ikke kom til delta.

Besøket på klimatoppmøtet var ikke oppført i presidentens offisielle timeplan. Etter planen skulle Donald Trump heller prioritere et arrangement om religionsfrihet.

Trump fikk ikke med seg FNs generalsekretær António Guterres tale eller Greta Thunbergs tale, men ankom før Tysklands statsminister Angela Merkel holdt sitt innlegg.

Visepresident Mike Pence var med presidenten, og Trump klappet etter noen av de korte talene som ble holdt.

Merkel, Macron, Modi, Johnson – og Solberg

Verdensledere som Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson og Indias statsminister Narendra Modi er alle på plass på det ekstraordinære klimatoppmøtet i New York mandag.

Til stede er også Norges statsminister Erna Solberg (H), som er én av dem som har fått taletid på møtet.

