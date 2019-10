Sarkastisk Trump om Thunberg: – Hun virker veldig lykkelig

Mandag holdt Greta Thunberg et heseblesende innlegg under FNs klimatoppmøte i New York. Foran verdensledere som Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Boris Johnson, men også Norges statsminister Erna Solberg var den svenske 16-åringen krystallklar i sitt budskap.

– Vi er ved begynnelsen av en masseutryddelse, og alt dere kan snakke om, er penger og eventyr om evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere! sa hun tydelig engasjert.

Hun anklaget verdens ledere for å svikte, men sa at unge mennesker har begynt å forstå deres svik.

– Øynene til alle framtidig generasjoner er rettet mot dere. Hvis dere velger å svikte oss, vil vi aldri tilgi dere, sa Thunberg, til applaus fra salen.

Trump med sarkastisk tweet

USAs president dukket også opp på FNs klimatoppmøte mandag, til tross for at det tidligere var meldt at han ikke kom til delta. Besøket på klimatoppmøtet var ikke oppført i presidentens offisielle timeplan.

Trump fikk ikke med seg FNs generalsekretær António Guterres tale eller Greta Thunbergs tale, men ankom før Tysklands statsminister Angela Merkel holdt sitt innlegg.

På Twitter mandag norsk tid, der han har embedet en video fra Thunbergs tale, skriver den amerikanske presidenten følgende sarkastiske melding om den innflytelsesrike klimaaktivisten.

«Hun virker som en veldig lykkelig ung jente som kan se frem til en lys og flott fremtid. Så hyggelig å se!», het det fra Trump.

Dette mener bookmakerne om tildelingen av Nobels fredspris

Donald Trump mener selv han fortjener Nobels fredspris.

– Jeg ville fått prisen for mye forskjellig, dersom den ble delt ut på rettferdig vis, noe den ikke blir, sa han mandag ifølge Politico.

Trump diskuterte den spente situasjonen mellom Pakistan og India i forbindelse med Kashmir-konflikten. I den forbindelse kalte han seg selv for en «ekstremt god mekler».

– De ga prisen til Obama rett etter at han ble president, uten at han helt forsto selv hvorfor. Vet du hva? Det er den eneste tingen jeg er enig med han om, sa Trump.

Ser man til bookmakerne, som faktisk tar risiko på egen bok hva gjelder utfallet av Nobelprisutdelingen i Oslo senere i år, så er det ingen tvil om hvem som er favoritt til å vinne prisen.

En av de mest annerkjente aktørene opererer med 1,25 i odds på Thunberg. Nummer to på listen, Jacinda Arden, får du 11x pengene om du velger å spekulere og treffer riktig.

Donald Trump får 26,0 i odds og er nummer åtte på listen til bookmakeren.