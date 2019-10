Venstre vil ha Norge med på en ny asyldugnad

– Venstre mener Norge bør delta i dette europeiske samarbeidet, både for å hjelpe menneskene det er snakk om og for å avlaste de landene som mottar et stort antall asylsøkere, sier Venstres parlamentariske leder Terje Breivik.

Det er EU-landene Frankrike, Italia, Malta og Tyskland som står bak det nye initiativet. Målet er å få på plass et system for omfordeling av asylsøkere som er kommet sjøveien til Europa, slik at de hardt pressede middelhavslandene slipper å sitte igjen med hele byrden alene.

– Det er bare gjennom internasjonalt samarbeid vi kan løse de globale utfordringene vi står overfor, sier Breivik.

For tidlig

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener for sin del at det er for tidlig å ta stilling til planen.

– Vi registrerer at mediene melder at noen få land i EU er enige seg imellom om en midlertidig løsning. Vi er ikke kjent med om dette er en løsning bare for de involverte landene, eller om dette er en løsning de vil foreslå på ministermøtet i Luxembourg den 8. oktober, kommenterer Kallmyr i en epost til NTB.

– Vi har ikke fått tilsendt noe forslag til løsning, slik at vi nå ikke kan kommentere hvilken holdning Norge vil ha til forslaget, sier Frp-statsråden.

Men både initiativtakerne og EU-kommisjonen har gjort det klart at de gjerne vil ha flere land med i ordningen.

EU har også bekreftet at forslaget kommer til å bli diskutert i Luxembourg.

Vil ha mer automatikk

Den nye ordningen er ment å vare i seks måneder og vil tre i kraft når andre EU-land blir med, sier Tysklands innenriksminister Horst Seehofer ifølge nyhetsbyrået DPA.

Han tror 12–14 land vil slutte seg til ordningen.

I dag avgjøres det fra sak til sak hvem som skal ta imot migrantene og flyktningene som plukkes opp i Middelhavet. Håpet med det nye initiativet er å få på plass et system med mer automatikk.

Men forhandlingene har vært vanskelige fordi flere land nekter å være med på å dele byrden.

EU har flere ganger det siste året bedt Norge om å ta imot noen av dem som plukkes opp i Middelhavet, men regjeringen har sagt nei.

SV ber Kallmyr gå foran

SVs Karin Andersen mener Kallmyr bør støtte opp om det nye systemet.

– Han sa under valgkampen at regjeringen jobber for en felleseuropeisk løsning. Nå som det foreligger et forslag til fordeling, må han gå foran og si klart og tydelig at Norge er klar for å ta imot sin andel, sier Andersen.

Men Kallmyr er ikke uten videre med på notene.

– Regjeringen er innstilt på å finne en felleseuropeisk løsning, men det må være en forsvarlig løsning som forhindrer at flere migranter reiser til Europa via de farlige rutene over Middelhavet, sier han.