Bollestad vil straffe svinebønder økonomisk når dyrevelferden er dårlig

Svinebønder risikerer økonomisk straff dersom de ikke følger et obligatorisk dyrevelferdsprogram som nå sendes ut på høring, fastslår landbruksministeren.

– Det er skamkjekt å jobbe på denne måten, for det gir resultater på kort tid, sa landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) etter sitt andre møte med svinenæringen tirsdag.

Hun innkalte svinenæringen kort tid etter at NRK Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» avdekket omfattende lov- og regelbrudd i grisefjøs og -slakterier.

Bøndene risikerer bøter

Etter det andre møtet med næringen er det klart at dyrevelferdsprogrammet skal forskriftsfestes, som betyr at alle svinebønder må delta. Det er også bestemt at det skal være en økonomisk konsekvens for bøndene som ikke dokumenterer dyrevelferd. Kontrollinstansen skal ligge hos slakteriene.

– Svinebønder som ikke følger dyrevelferdsprogrammet, skal få en økonomisk straff når de leverer dyr i slakteriet, ved at de blir trukket i kilopris, sier Bollestad til NTB.

– Det kan bety bøter på flere hundre tusen i året, legger hun til.

Dyrevelferdsprogrammet stiller blant annet krav til regelmessige veterinærbesøk og loggføring av håndtering av sykdom og skadde dyr.

Ikke lenger frivillig

Programmet for slaktegris ble bygd opp av næringen selv og startet i 2018. Det skjedde etter at Mattilsynet fant avvik hos 150 av 189 svinebønder i Rogaland under en omfattende tilsynskampanje i 2017–2018.

Deltakelse i programmet har imidlertid vært frivillig. I juni viste en oversikt at mer enn ni av ti av alle aktive svinebesetninger som leverer 50 dyr eller mer til slakt, var med.

– 99 prosent av de store besetningene er nå med, men det er en overveiende stor del av de mindre besetningene som foreløpig ikke har gått inn i programmet, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Han understreker at næringen ikke har gitt de aller minste besetningene, som har mellom 10 og 50 griser, anledning til å bli med i programmet før i august i år.

– Det er kort tid. De store besetningene har hatt over ett år på å melde seg inn i programmet og bli godkjent, sier Bartnes.

Vil overvåke slakterier

Bollestad starter også et pilotprosjekt for kameraovervåking av slakterier.

– Dette må først og fremst være for intern bruk, tenker jeg. Overvåkingen skal være til hjelp for å bli bedre til å gjøre jobben, den er ikke der for at vi skal ta noen, understreker statsråden.

Forskriften for dyrevelferdsprogrammet sendes nå ut på høring i seks uker.

De inviterte er Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin og Nortura SA.

