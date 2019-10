Solberg: Trump mangler forståelse for felles løsninger

Etter at Trump tirsdag talte i FNs hovedforsamling, uttalte Solberg seg om talen i møte med flere norske medier.

– Det som oppleves som en sterk tale for patriotisme, innebærer noen utfordringer for verdenssamfunnet. Man glemmer at en viktig del av det å ivareta lands interesser er å finne felles globale løsninger. Den forståelsen manglet i talen, sa Solberg, ifølge Aftenposten.

– Det er en utfordring med en amerikansk president som har en litt manglende forståelse av de fellesløsningene som trengs, faktisk er til gunst for alle land, også USA, sa statsministeren til Dagbladet.

Globale utfordringer

I motsetning til Trump mener Solberg at internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse globale utfordringer.

– Hele talen hans handlet om at patriotisme er å ivareta sitt lands interesser. Dersom alle land søker å maksimere sin egeninteresse, ender vi opp med løsninger for verden og alle land som blir dårligere, sier hun.

President Donald Trump mener på sin side at kloke ledere prioriterer sine egne land og sine egne folk.

– Framtida tilhører patrioter. Framtida tilhører sterke, uavhengige nasjoner, sa han i talen til FNs hovedforsamling.

Talen ble av nyhetsbyrået AP beskrevet som et høylytt forsvar for nasjonalisme. Trump mener ukontrollert innvandring truer alle nasjoners sikkerhet, og han understreket viktigheten av streng grensekontroll.

Patrioter og globalister

I talen beskrev Trump også en motsetning mellom patrioter og det han kalte globalister. Dette er et uttrykk som ofte brukes av høyreorienterte kritikere av globalisering og internasjonalt samarbeid.

– Globalismen har hatt en religiøs tiltrekningskraft på tidligere ledere og fått dem til å ignorere sine egne nasjonale interesser, sa Trump, og la til at denne epoken nå er forbi.

I tillegg til Solberg var også flere andre norske politikere til stede i salen da Trump talte. En av dem var Senterpartiets Liv Signe Navarsete, som mener presidenten framsto som selvmotsigende når han kom med knallharde angrep på Iran og samtidig forsikret at USA ønsker fred.

– Mest alvorlig er likevel den totale motstanden mot globale løsninger og hylling av patriotisme. Det er skummelt for et land som Norge, som er helt avhengig av globalt samarbeid og avtaler, sier Navarsete.

– Bør ikke sjikanere

Under klimatoppmøtet i FN mandag var klimaaktivisten Greta Thunberg (16) en av dem som fikk mest oppmerksomhet.

Hun var tydelig sint og hadde tårer i øynene mens hun talte til hovedforsamlingen og hudflettet verdensledere som ikke gjør nok for å bekjempe klimaendringene.

– Øynene til alle framtidig generasjoner er rettet mot dere. Hvis dere velger å svikte oss, vil vi aldri tilgi dere, sa Thunberg.

Trump, som har fjernet klimareguleringer i USA og varslet at han vil trekke USA ut av Parisavtalen, reagerte tilsynelatende med å gjøre narr av den svenske 16-åringen. Han skrev på Twitter at Thunberg så ut som en lykkelig jente som ser fram til en lys framtid.

– Jeg synes alle politiske aktører bør la være å sjikanere folk som har tydelige meninger. Det er en 16 år gammel jente med et sterkt engasjement. Hvis du er president i USA, så er kanskje ikke Greta Thunberg din største utfordring, sier Erna Solberg, ifølge VG.

(©NTB)