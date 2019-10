KrF får minst sponsorinntekter

Mens venstresiden i norsk politikk i alle år har fått rause bidrag fra fagbevegelse og høyresiden har hatt sine rike sponsorer, har sentrumspartiene ofte ingen. Spesielt Kristelig Folkeparti (KrF) har mottatt lite penger fra sponsorere, skriver Dagen.

– Høyresiden har næringslivet, venstresiden har fagbevegelsen og KrF har misjonsfolket, som gir pengene sine til misjon, og ikke politikk, sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Han omtaler det som et problem at KrF ikke klarer å mobilisere givergleden blant kristne.

I januar uttalte Stein Erik Hagen til VG at han ikke kunne se for seg at han skulle støtte KrF med penger, slik han i årevis har gjort med Høyre og Fremskrittspartiet. Dette snudde han derimot på i år. En oversikt fra det offentlig gaveregisteret viser at KrF i 2019 var reddet av nettopp Stein Erik Hagen.

Med 1 million kroner fra den rike Orkla-eieren endte KrF opp med totalt 1.154.000 kroner i sponsorinntekter. Uten Hagens million ville KrF hatt klart lavest gaveinntekter av alle stortingspartiene, til og med lavere enn Partiet De Kristne, viser oversikten fra gaveregisteret.

Kommunikasjonssjef Mona Høvset i KrF sier partiet mottar få store beløp, men mange små. Gaver under 10.000 kroner er det ikke plikt å melde inn.

– Vi har to årlige gaveaksjoner, på våren og høsten. Da blir det sendt ut brev til medlemmene, og de gir rundt 1,5 millioner i året. I tillegg får vi gaver på Vipps og lignende, sier Høvset.

