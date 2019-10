Trønderske Ap-valgvinnere skeptisk til klima som hovedsak

– Det er ikke klima som skal være Arbeiderpartiets hovedsak for å få tilbake velgerne, mener jeg, sier Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap) til Trønder-Avisa. Partiet hans fikk nær 52 prosent av stemmene i den lille kommunen.

Høvik mener partileder Jonas Gahr Støre forskutterer en intern prosess i partiet om veien videre når han til Klassekampen tirsdag sa at klima er den viktigste saken framover. Høvik sier alt ikke kan styres fra Oslo-gryta.

– Jeg synes Ap nå må lytte til oss i kommunene der Ap har gjort det veldig bra, fortsetter han, og ber partiet løfte distriktspolitikken som ble vedtatt på landsmøtet i 2017.

Amund Hellesø som blir ordfører i den sammenslåtte kommunen Nærøysund, er enig:

– Jeg støtter Støre i at klima er en viktig sak. Men Distrikts-Norge kan ikke bli taperen for at vi skal ha en klimaprofil, sier han.

Ordfører Arnhild Holstad fra Namsos, der Ap fikk 43 prosent av stemmene, er for å løfte klima, men tilføyer:

– Ap må få større troverdighet i distriktspolitikken.

Støre vedgikk i en tale til partiets landsstyre tirsdag at Aps valgresultat i høst var for dårlig.

– Ap klarte ikke å målbære frustrasjonen mange har som følge av sentraliseringen, ei heller bli førstevalget for dem som var mest opptatt av bom eller klima, sa han.

