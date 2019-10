Knut Arild Hareide mener KrF er på feil lag

Hareide har holdt lav profil siden han gikk av som partileder etter verdivalget i fjor. Mens han mente KrF burde søke mot venstre og Arbeiderpartiet for framtidig samarbeid, gikk flertallet med Kjell Ingolf Ropstad i motsatt retning og inn i regjeringen. Lørdag stiller derimot Hareide opp i omfattende intervjuer både i Klassekampen og i Vårt Land. Der gir han uttrykk for sin mening med hvordan han synes det går for partiet.

– På mange måter opplever jeg at de rådene jeg ga KrF står seg minst like godt i september 2019 som i september 2018, sier Hareide til Klassekampen.

Burde ikke akseptert Sylvi

– Jeg må innrømme at jeg gløder nok litt mindre for det KrF jeg ser i dag enn for det jeg kunne fått opplevd. Likevel støtter jeg KrF, men brenner på en annen måte, svarer han i Vårt Land.

Hareide er i dag vanlig stortingsrepresentant for partiet han ledet. Han oppfatter at retningen partiet er vei mot er feil. Han viser til at KrF må samarbeide med klimaskeptikere, på Frps bruk av begrep «snikislamisering» og at partikollegene aksepterte at Sylvi Listhaug fikk vende tilbake til regjeringen.

– Jeg mener definitivt at KrF ikke burde akseptert det, sier Hareide.

Bør følge Venstre

I striden rundt Venstre og Abid Rajas oppgjør med Fremskrittspartiets språkbruk har Hareide gått åpent ut og støttet Raja.

Hareide kommenterer regjeringssamarbeidet og sier at dersom Venstre går ut vil det være vanskelig for KrF å bli sittende i regjeringen. Han viser til diskusjonen fra i fjor da argumentet for å gå inn i den sittende regjeringen var at de da ville være en del av en flertallsregjering.

– Ut fra argumentasjonen i fjor høst, vil det bli veldig vanskelig å bli sittende om Venstre går ut, sier han og legger til at partiets retningsvalg ikke låst for all framtid. Han sier at KrF etter valget i 2021 står fritt til å ta andre retninger.

(©NTB)