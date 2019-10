Flere kinesiske krigsskip kan bli å se i arktiske farvann

Mens USA har 287 krigsskip, har Kina nå over 300 fregatter, korvetter og andre militære fartøy. Kinas president Xi Jinping har tidligere uttalt at han ønsker å gjøre landet til en «polar stormakt».

– Jeg er ikke i tvil om at Kina har et strategisk mål om å sende marinen til Arktis. De ønsker å beskytte de kommersielle skipene som skal frakte varer langs nye handelsruter, og med tiden vil de også utplassere atomubåter i nordområdene, sier tidligere marinekaptein Jim Fanell til Aftenposten.

Fanell sier at dersom ingen utfordrer dem, vil de kunne dominere verdenshavene innen 2049.

Stein Tønnesson, tidligere direktør ved det norske fredsforskningsinstituttet PRIO, mener Kina bryter folkeretten i Sør-Kinahavet ved å gjøre krav på nærmest hele området. Hvordan de opptrer når det gjelder fiske, olje og militær utnyttelse kan skape utfordringer også for Norge, blant annet utenfor Svalbard, mener han.

– Norske myndigheter mener at dette hører inn under Norges kontinentalsokkel, men det er ikke soleklart at dette får internasjonalt gjennomslag. Her kan det tenkes at Kina vil utfordre Norges krav, for eksempel for å begynne med oljeboring.

