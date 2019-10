Pompeo bekrefter at han lyttet til Trumps samtale

Telefonsamtalen står i sentrum av en riksrettsgransking i Representantenes hus.

– Jeg var med i telefonsamtalen, sa Pompeo til journalister i Roma onsdag, der han møtte Italias utenriksminister Luigi Di Maio og statsminister Giuseppe Conti.

Bekreftelsen kom dagen etter at The Wall Street Journal siterte anonyme kilder på at Pompeo hørte på samtalen.

I samtalen oppfordret Trump sin ukrainske motpart til å granske tidligere visepresident Joe Biden og Bidens sønn Hunter Biden. Demokraten Joe Biden ønsker å bli president i USA. Både Trumps personlige advokat Rudy Giuliani og justisminister William Barr kunne bistå ukrainerne, sa Trump i samtalen. Det hvite hus har offentliggjort et sammendrag av samtalen.

Pompeo har kommet under økende press fra demokratene i Representantenes hus i riksrettsgranskingen mot Trump. Pompeo avviste tirsdag krav om at ansatte i hans departement må forklare seg om Trump-administrasjonens kontakt med Ukraina. Representantenes hus har gitt Pompeo frist til fredag til å utlevere flere dokumenter om Ukraina.

Mandag ga utenrikskomiteen, etterretningskomiteen og tilsyns- og reformkomiteen i Representantenes hus Giuliani frist til tirsdag 15. oktober med å legge fram «tekstmeldinger, telefonutskrifter og andre kommunikasjonsformer» som kan være mulige beviser. De har også bedt om dokumenter og forklaringer fra tre av Giulianis medarbeidere.