Regjeringspartnere uenige om vei- og bilavgifter

I starten av mai uttalte finanspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (Frp) at moms på elbiler være inne i statsbudsjettet ifra 2021. Årsaken var at klimaforliket fra 2012 var mer enn oppnådd, skriver ABC Nyheter.

Da ble partiene på Stortinget, unntatt Frp, enige om at avgiftsfordelene på elbil skulle vare til 2017 eller 50.000 solgte biler. Per juni 2019 var det solgt over 230.000 elbiler i Norge.

Nå sier finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) at moms på nye elbilder ikke kommer til å skje.

– Faktum er at staten tar inn mellom 13 og 14 milliarder kroner mindre i bilavgift nå enn i 2013. Det skyldes flere ting, men også elbilfordelene, sier Asheim som heller ikke tror det blir endringer i veiprisingen i budsjettet for neste år.

Han vil heller bruke veiprising til å hente inn disse pengene, men innser at det ikke er aktuelt nå. Bjørnstad frykter på sin side at veiprising fører til at kostnadene for bilistene øker når staten mangler penger.

– Det vil være enklere å skru opp prisen her enn å skru opp pumpeprisen, mener han.

Transportøkonomisk institutt mener et system for allmenn veiprising bør erstatte dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter.