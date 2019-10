Giske-varsler kritiserer Njie etter boken om Giske-saken

I dag blir boken «Dagbok 13. desember–13. februar» lansert. I boka skildrer Njie hvordan hun opplevde mediestormen som fulgte med metoo-varslene mot sin mann og daværende nestleder i Ap.

Oma, som er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo, gikk ut med sin historie til NRK.

I et Facebook-innlegg, som åpner med «Kjære Haddy», går Oma hardt ut mot hvordan boken omtaler varselsakene.

– I går gråt jeg for første gang siden jeg varslet om seksuell trakassering av din mann, Trond Giske. Jeg gråt ikke fordi jeg var rørt av din framstilling, men fordi du velger å bruke din makt, rekkevidde og innflytelse til å kalle meg en løgner, skriver Oma i innlegget.

Oma beskriver samtidig hvor vanskelig det var å stå fram som varsler og sier at torsdagens medieoppslag om boken oppleves som represalier.

– Du sier selv at Giske var naiv i forhold til sin egen makt. I går demonstrerte du at ikke du heller forstår bruken av egen makt. Du er en av Norges mest kjente kvinner, du har fått privilegiet av å skrive en bok, din stemme når lengre enn de fleste andres stemmer, skriver hun blant annet i Facebook-innlegget.

Oma legger til at hun forstår Njies behov for å fortelle sin historie, men at hun samtidig tråkker på andre kvinner.