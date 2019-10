Abortlov skal behandles i høyesterett i USA

Lovforslaget krever at leger som utfører abort i delstaten må ha tilgang til et sykehus som ikke kan ligge mer enn 5 kilometer unna klinikken.

Eiere av abortklinikker i delstaten har uttalt at loven vil føre til at de fleste klinikkene må stenge, og at det kun vil være én lege igjen i delstaten som kan utføre inngrepet, ifølge Washington Post.

Høyesterettsdommerne skal nå vurdere om loven på urimelig vis hindrer kvinners rett til å ta abort.

Det var ingen overraskelse at domstolen tok saken. I februar hindret høyesterett loven i å tre i kraft.

Da slo høyesterettsjustitiarius John Roberts, som regnes som overveiende konservativ, seg sammen med de fire liberale dommerne og stemte mot forslaget, mens de fire konservative dommerne, inkludert Trump-utpekte Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, alle stemte for.