Amerikanske diplomater oppfordret til å starte etterforskning av Bidens familie

Etterretningskomiteen i Representantenes hus har frigitt flere titall tekstmeldinger der USAs diplomater i Ukraina diskuterer president Donald Trumps krav om å granske Joe Bidens familie.

De viser at situasjonen eskalerte til det en av diplomatene omtalte som en «sprø» byttehandel som satte viktig amerikansk militærhjelp i fare.

Meldingene ble offentliggjort etter at en av diplomatene, USAs tidligere Ukraina-utsending Kurt Volker, ble grillet i Representantenes hus i et ti timer langt intervju torsdag. Volker trakk seg fra stillingen for få dager siden.

Maktmisbruk?

Diplomatenes innsats er i tråd med president Donald Trumps oppfordring til nyvalgte president Volodymyr Zelenskyj i den mye omtalte telefonsamtalen 25. juli. Telefonsamtalen står i sentrum av en riksrettsgransking i Representantenes hus.

Joe Biden er favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg, og dermed Trumps utfordrer. I sentrum av riksrettsgranskningen står spørsmålet om Trump har misbrukt sin makt som president for å få en fremmed stat til å skaffe belastende materiale om en politisk rival, og dermed påvirke valget i USA.

Tekstmeldingene viser ifølge AP at diplomatene, til tross for at de satte spørsmålstegn ved det de ble bedt om, forsøkte å få Ukraina til å få en ny start på forholdet til Trump ved å fremme hans ønsker om etterforskning av hans demokratiske rival og 2016-valget.

Washington-besøk

– Hørte fra Det hvite hus. Antatt at president Z overbeviser Trump om at han vil etterforske / «komme til bunns i hva som skjedde i 2016», vil vi spikre en dato for et besøk i Washington, heter det blant annet i en melding Volker skrev på morgenen 25. juli.

En av den ukrainske presidentens rådgivere ser ut til å gå med på forslaget, som omfattet etterforskning av Burisma, et ukrainsk gasselskap der Joe Bidens sønn Hunter satt i styret.

– Samtalen gikk bra, skrev rådgiveren, Andreij Jermak, i en tekstmelding til Volker senere samme dag. Han forslår deretter flere datoer for et møte mellom Trump og Zelenskyj.

– Med en gang vi har en dato vil vi innkalle til pressekonferanse, kunngjøre besøket og tegne opp en visjon for en ny giv i forholdet mellom USA og Ukraina, inkludert blant annet etterforskningene av Burisma og valginnblanding, skriver Jermak to uker senere.

– Høres bra ut! svarer Volker.

Stanset militærhjelp

Volker og to andre diplomater, USAs chargé d'affaires ved ambassaden i Ukraina William «Bill» Taylor og USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, diskuterer deretter uttalelsen Zelenskyj skal presentere om etterforskningen.

Så tar saken en ny vending da Trump griper inn og stanser utbetalingen av 250 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina. Landet er avhengig av pengene for å finansiere kampen mot russiskstøttede opprørere i øst.

– Vi må prate, skriver Jermak til Volker.

Taylor, en veteran i USAs Ukraina-ambassade, gir uttrykk for sin bekymring og spør om pengene holdes tilbake fram til Ukraina godtar Trumps krav.

– Sier vi nå at sikkerhetsbistanden og møtet i Det hvite hus er på betingelse av etterforskningene? skriver han.

– Dette er en marerittsituasjon, skriver han til sine kolleger noen dager senere. I en annen melding skriver han også at han synes det er sprøtt å holde igjen militærhjelp for å hjelpe en valgkamp.

Korrupsjon

Trump og hans advokat Rudy Giuliani har forsøkt, uten bevis, å implisere Biden og hans sønn Hunter i korrupsjon i Ukraina.

Hunter Biden satt i styret i Burisma samtidig som hans far sto i spissen for Obama-regjeringens diplomatiske innsats overfor Kiev. Timingen bekymret anti-korrupsjonsaktivister, men det er ikke kommet fram bevis som kan tyde på at den tidligere visepresidenten eller sønnen har gjort seg skyldig i noe kriminelt.

Ukrainas riksadvokat sa fredag at hans kontor skal gå gjennom alle sakene som ble lagt til side av hans forgjengere, også sakene knyttet til Burisma.

Trump og Giuliani har også promotert en alternativ teori om innblandingen i 2016-valget, der det hevdes at Ukraina og ikke Russland sto bak. Det er i strid med funnene i Robert Muellers Russland-rapport, der det legges fram en omfattende dokumentasjon på at Russland forsøkte å påvirke valget i Trumps favør.

Trump sier på sin side at samtalen med president Zelenskyj var «perfekt», og avviser riksrettsetterforskningen som en «heksejakt».

(©NTB)