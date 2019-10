MDG vil opprette kommisjon for oljeavvikling

MDG vil om kort tid legge fram et forslag om en stortingsoppnevnt kommisjon, skriver Aftenposten.

– I økende grad må norske politikere svare for hva som vil skje med oljesektoren om Parisavtalen innfris og klimamålene nås. Da vil en slik kommisjon være et redskap for å finne de svarene, sier MDGs talsperson Arild Hermstad til avisen.

Han sier at deres mål først og fremst er å stanse tildeling av nye lisenser, deretter en gradvis nedtrapping av olje- og gassvirksomheten over en periode på 15 år.

Hermstad sier at det vil være opp til en eventuell kommisjon å forhandle fram en sluttdato.

Innen 2038 skal alle tyske kullkraftverk være stengt. MDG-talspersonen mener tyskerne kommer til å være mer opptatt av å produsere egen fornybar energi og finne bedre lagringsmetoder for strøm enn av å importere gass fra Norge.

– Dette kan gjøre det ulønnsomt å selge norsk gass, sier Hermstad.

(©NTB)