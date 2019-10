Forsvaret får milliarder til å fullføre langtidsplan

Bevilgningen gir en netto økning av forsvarsbudsjettet på 3,6 prosent sammenlignet med 2019, og da er det tatt høyde for lønns- og prisvekst, ifølge Forsvarsdepartementet, skriver Aftenposten.

– Dette er det siste budsjettåret for inneværende LTP (Langtidsplanen). I 2016 tok vi mål av oss til å øke budsjettene med til sammen over 8 mrd. kroner. Nå holder vi det vi lovet. Vi fullfinansierer langtidsplanen og har startet forberedelsene til en ny, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til avisen.

Bakke-Jensen sier at regjeringen nå har fått gjort det de skulle.

– Målet var å flytte hærstyrker tilbake til Finnmark, sette i stand det militære utstyret vi har, bygge opp reservelagre, kjøpe inn nye våpensystemer og endre den norske offisersordningen, sier statsråden.

Forsvarsdepartementet avviser at noe av beløpet på 2,4 milliarder kroner kommer til å gå til å erstatte den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad. De opplyser til Aftenposten at det i budsjettet er lagt inn midler til «kompenserende tiltak for havariet».

