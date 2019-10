Varsler om Njie: – Fungerer som Giskes PR-agent

– Njie fungerer i praksis som Giskes PR-agent. Det er urimelig å si at varslerne ikke har blitt motsagt, når de fra første stund har blitt demonisert og umyndiggjort, sier Sunniva Andreassen.

Hun deltok lørdag i Ukeslutt på NRK sammen med Trond Giskes ektefelle, Haddy Njie. Her forteller Andreassen at hun er opprørt over boka «Dagbok 13. desember–13. februar».

I boka beskriver Njie hvordan det var i stå i sentrum i en av norgeshistoriens største mediestormer.

– Jeg har aldri sagt at min historie er sannheten, men den er en flik av sannheten, og den er viktig for å få hele bildet, svarer Njie.

– River ned det metoo står for

Andreassen er tidligere AUF-er og sto fram som varsler i Trond Giske-saken for to år siden.

I en kronikk i Aftenposten skriver Andreassen at Giske ødela hennes politiske engasjement. Hun skriver videre at det har kostet henne å varsle.

– Boken river ned mye av det metoo står for. Jeg vet ikke om Njie har tenkt over hvilke kostnader dette får. Har hun lyst på et samfunn på hvor man ikke kan si ifra? spør Andreassen i programmet.

– Jeg er nok like opptatt av varslernes rettigheter og metoo som Andreassen, men også varslere må tåle å bli motsagt, svarer Njie.

Reagerer på Lindmo-intervju

Flere i sosiale medier har reagert stekt på at Njie fikk snakke ut i programmet Lindmo på NRK fredag, uten at noen motstemmer kom til orde, skriver Medier24.

I intervjuet sa Njie at verken hun eller Giske mener at han noen gang har trakassert noen.

– Vi har forståelse for at dette setter følelser i sving og at mange har meninger om vårt intervju. Samtidig håper vi at intervjuet kan få være et innslag i en større debatt og at det maner til ytterligere refleksjon i en viktig sak, sier prosjektleder Trine Sollie for Lindmo på NRK.

Sollie mener ikke at intervjuet utløser samtidig imøtegåelse.

Giske vil ikke kommentere

Trond Giske sier til VG at han har bestemt seg for at han verken vil kommentere boka eller debatten den har skapt.

Han understreker imidlertid at det var viktig for ham at boka ikke kom ut midt i valgkampen.

– Jeg hadde ett eneste ønske knyttet til Haddys bok, som jeg syntes det var greit å formidle. Og det var at utgivelsen ikke skulle kunne ta oppmerksomheten bort fra den viktige valgkampen, sier Giske til avisen.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham.

Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Samme måned konkluderte partiet med at han hadde brutt partiets interne retningslinjer.

