Pompeo beskylder Kongressen for trakassering

Han sier at utenriksdepartementet har svart på Kongressens krav om å utlevere dokumentene, men han vil ikke si hva svaret gikk ut på.

Kongressen ga utenriksdepartementet frist til fredag for å utlevere dokumentene, men Pompeo har antydet at han ennå ikke har utlevert dokumentene, og at han ikke vil forhaste seg.

Under et besøk i Aten lørdag sier han at Kongressen har trakassert ansatte i utenriksdepartementet ved å kontakte dem direkte og kreve at de utleverer dokumenter, «som tilhører utenriksdepartementet og som er offisielle dokumenter».

– Det er trakassering, og jeg kommer aldri til å tillate det mot mitt team, sa han.

Forsvarer Trump

Pompeo forvarte også Trumps og administrasjonens håndtering av Ukraina, og han avviste også anklager om maktmisbruk som krever at Trump avsettes.

Han fastholdt at forespørselen om gransking av mulig ukrainsk innblanding i valget i 2016 var legitim, men han nevnte ikke det som Kongressen fokuserer på, nemlig om Trumps klare ønske om at Ukraina gransker tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

Han kalte imidlertid Kongressens granskning med sikte på en mulig riksrettstiltale for klart politisk, og sa at utenriksdepartementets handlinger utelukkende hadde som formål å bedre forholdet til den nye regjeringen i Ukraina.

Lyttet med

Flere komiteer i Kongressen trappet sist uke opp granskningen etter hvert som det ble stadig klarere at Trump kan ha misbrukt sin stilling til å få Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs hjelp til å ødelegge for Demokratenes ledende presidentkandidat, Joe Biden, i bytte mot militærbistand.

Etter å ha unngått å svare i flere dager bekreftet Pompeo endelig onsdag at han hadde lyttet med da Trump på telefon presset Zelenskyj til å starte en etterforskning for å frambringe ødeleggende informasjon om Biden.

Pompeos kritikere mener at han dermed er å betrakte som et vitne som er fanget i en interessekonflikt, som burde føre til at han blir erklært inhabil i alle beslutninger som dreier seg om utlevering av dokumenter.

