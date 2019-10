Kinas Xi Jinping hyller forholdet til Nord-Korea

Den uforbeholdne hyllesten fra Kina kommer dagen etter at atomsamtalene mellom Nord-Korea og USA ble avbrutt i Sverige, og de nordkoreanske forhandlerne opplyste at de var skuffet over USA.

Det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua melder søndag om mye bedre stemning mellom Kina og Nord-Korea, der Kim Jong-un har sendt Xi en melding der han skriver at landenes «uovervinnelige vennskap vil være udødelig på veien mot å oppnå sosialismens mål». Nord-Korea var blant de første landene i verden til å anerkjenne folkerepublikken Kina i 1949, kun dager etter kunngjøringen om opprettelsen.

Xi uttaler søndag at forholdet mellom landene har spilt en viktig og positiv rolle i å opprettholde regional fred og stabilitet.

De to lederne har møttes fem ganger siden mars i fjor.

Xi var den første kinesiske lederen som reiste til Nord-Korea på 14 år da han var der i juni i år.

Sammen med Russland har Kina vært en pådriver for å få FN til å lette på sanksjonene mot Nord-Korea.

(©NTB)