Høyre og Frp vil begrave stridsøksen – inviterer til nytt forsvarsforlik

Tirsdag gir forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H). Der skal han skissere hva han mener regjeringen bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret. Den skal legges fram for Stortinget til våren.

Forsvarssjefen har allerede gitt tydelig beskjed om at dagens forsvar er «under minimum». Nå vil han ha pengebruken opp – helst til over 2 prosent av BNP.

Vil ha våpenhvile

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, mener spørsmålet er så viktig at regjering og opposisjon bør legge ordinære politiske stridigheter til side og inngå våpenhvile.

– Det Forsvaret trenger minst av alt, er omkamper på dette området. Det er lammende for utviklingen av Forsvaret og reduserer forsvarsevnen, sier Elvenes til NTB.

Hans ønske er en forsvarsplan som kan stå seg under ulike regjeringskonstellasjoner.

– Da reduserer du muligheten for omkamp, du skaper forutsigbarhet for utviklingen av Forsvaret, og du reduserer faren for feilinvesteringer.

Bekymret over nye signaler

Elvenes sier han har merket signalene Arbeiderpartiet har kommet med den siste tida om at de store forlikenes tid kan være forbi i norsk politikk, og at Arbeiderpartiet nå er innstilt på å være et tydeligere opposisjonsparti.

Ifølge Elvenes vil det være oppsiktsvekkende hvis dette også skal gjelde i forsvarspolitikken.

– Arbeiderpartiet og Høyre har stått sammen i forsvars- og sikkerhetspolitikken etter annen verdenskrig og fått fram det beste i hverandre, fordi hensynet til landets suverenitet og folkets trygghet har gått foran, sier han.

«Viktigere enn politisk spill»

Elvenes får full oppbakking fra Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen.

– Det er i alles interesse at vi nå samler oss i størst mulig grad om en langsiktig opptrapping av Forsvaret. Jeg vil gjerne ha så mange partier som mulig med på det, sier Amundsen.

Målet må være forutsigbarhet, uavhengig av hvem som sitter i regjering etter valget i 2021, mener han.

– Dette er viktigere enn politisk spill og småkampene som til enhver tid er oppe.

Avventende

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt (Ap) sier hun vil se hva regjeringen foreslår, før hun tar stilling til saken.

Før forrige langtidsplan gjorde Ap et landsmøtevedtak om å gå inn for et forlik. Men noe slikt vedtak har ikke partiet gjort denne gangen.

– Store flertall bak store investeringer er usedvanlig viktig. Hvis ikke risikerer du å gå til anskaffelser som det blir uenighet om etterpå. Det er lite ansvarlig, sier Huitfeldt til NTB.

Men tilliten til regjeringen er tynnslitt, advarer hun. Arbeiderpartiet beskylder blant annet regjeringen for å ha brutt forliket som ble inngått om hærplanen for årene fram mot 2020.

– Det blir vanskelig å inngå store avtaler, hvis forsvarsministeren bare kan gjøre det om i Stortinget etterpå, sier Huitfeldt.

