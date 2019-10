Uventet stramt budsjett for 2020

Statsbudsjettet for 2020 legger opp til å dempe aktiviteten i norsk økonomi. I år bidro budsjettet med 0,5 prosent av BNP i stimulans. For 2020 vil finansminister Siv Jensen (FrP) trekke ned aktiviteten med 0,2 prosent. Forskjellen fra i år til neste år blir dermed hele 0,7 prosent av trend-BNP for fastlandet.

Også målt ved handlingsregelen er budsjettet uventet stramt. I år ligger oljepengepbruken på 246,2 milliarder kroner, 2,9 prosent av verdien av Oljefondet ved starten av året. I 2020 synker bruken til 243,6 milliarder kroner, 2,6 prosent av Oljefondet.

Bremser for første gang: I 2020 vil Siv Jensen bruke et par milliarder oljekroner mindre. Foto: Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Fondet vokser

Litt av fallet fra 2,9 til 2,6 prosent skyldes at fondet har vokst friskt i år, resten av strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd - oljepengebruken sammenlignet med trendveksten i økonomien - synker.

De fleste norske økonomer hadde ventet et omtrent nøytralt budsjettopplegg. Regjeringens stramme linje er derfor en liten overraskelse.

Nøkkeltallene fra Nasjonalbudsjettet 2018 2019 2020 Fastlands-BNP 2,2 2,7 2,5 Sysselsetting 1,6 1,6 1,0 AKU-ledighet 3,8 3,5 3,4 Oljepengebruk, handlingsregelen 226,8 246,2 243,6 Budsjettimpuls −0,4 0,5 −0,2 Uttak, prosent av Oljefondet 2,5 2,9 2,6

Optimistisk vekstanslag

Overraskelsen blir enda større når regjeringen samtidig tror at BNP-veksten på fastlandet vil synke til 2,5 prosent neste år. Selv dette er trolig et optimistisk anslag, og ligger høyere enn hva både SSB og Norges Bank beregner. Norges Bank venter en vekst på bare 1,9 prosent, noe som ville tilsagt et mer ekspansivt statsbudsjett.

Et viktig spørsmål blir i hvor stor grad norsk økonomi trekkes ned av den internasjonale uroen og handelskrigen.