DNB Markets overrasket over budsjettet

– Dette var noe strammere enn vi hadde ventet, men ser ut til å være godt tilpasset nåsituasjonen i norsk økonomi, mener Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB Markets, om statsbudsjettforslaget for 2020.

DNB Markets hadde ventet et svakt ekspansivt budsjettforslag, men konstaterer nå at forslaget er innstrammende.

– Det er godt tilpasset situasjonen hvor økonomien ruller litt over full kapasitet, mener hun.

Fjære konstaterer at Finansdepartementet har et mer optimistisk syn på utviklingen fremover enn DNB Markets. Dessuten er budsjettforslaget strammere enn Norges Bank har lagt til grunn for sin renteheving i september.

VIDEO: Utdrag fra Siv Jensens fremleggelse av statsbudsjettet på Stortinget.