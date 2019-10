Nordea tror statsbudsjettet reduserer behovet for ny renteøkning

Regjeringen legger i dag frem statsbudsjettet for 2020, og nøkkeltallene viser et budsjett som er strammere enn de fleste hadde ventet seg – inklusive Norges Bank og DNB Markets.

«Vi må se alle detaljene, men på marginen reduserer dette behovet for ytterligere renteøkninger», istemmer sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Markets i en oppdatering.

Den såkalte budsjettindikatoren (det strukturelle oljekorrigerte underskuddet) ventes ifølge Bruce å falle med 0,2 prosentpoeng, mot Norges Banks prognose på 0,1 prosent oppgang.

«På marginen er vårt førsteinntrykk at dette taler for et marginalt negativt bidrag til rentebanen. Men vi må vente for detaljene, spesielt tallene for vekst i offentlig forbruk, fortsetter Bruce.

VIDEO: Artikkelen fortsetter under videoen som viser et utdrag fra Siv Jensens fremleggelse av statsbudsjettet.

Handelsbanken

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets følger Bruce på at budsjettet har en innstrammende effekt.

– Vi har allerede antatt et basis-scenario der Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent i overskuelig fremtid. Hvis noe, styrkes dette synet av dagens budsjettforslag, skriver han i en såkalt «fast comment».

Hele budsjettet legges frem klokken 10:00.