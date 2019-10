Sukkeravgiften består – blir justert opp

Etter det NTB kjenner til, blir sukkeravgiften på ikke-alkoholholdig drikke tvert imot prisjustert opp i budsjettforslaget.

– Til tross for at grensehandelen og tapet av norske arbeidsplasser som følge av dette er rekordhøyt, nekter regjeringen å legge om avgiftspolitikken som medvirker til denne utviklingen, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Stor økning i grensehandelen

Tall fra SSB viser at grensehandelen nå er oppe i 16,6 milliarder kroner i året – en økning på 1,5 milliarder fra fjoråret. Bryggeri- og drikkevareforeningen har tidligere gitt uttrykk for håp om kutt i avgiften slik at norsk brus blir billigere.

– Vi håper at regjeringen har fått med seg at det er satt stadig nye rekorder i grensehandel, og at konsekvensene av den avgiftsøkningen de innførte nylig, ikke går over. De blir bare forsterket, sa leder Erlend Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen til NTB i forrige uke.

Sukkeravgiften ble ved inngangen til 2018 økt med rundt 40 prosent for alkoholfrie varer og 80 prosent for sjokolade- og sukkervarer. Etter massiv kritikk fra næringen, gikk regjeringen i fjor høst inn for å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer.

– Sjokkavgift

Men avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer sto fortsatt urørt. En «sjokkavgift», ifølge Gjelsvik.

– I fjor sa regjeringen at man ikke ønsket å gjøre noe med sukkeravgiften på brus før man hadde mer kunnskap om konsekvensene. Nå står konsekvensene for alle å se, og likevel beholder man sjokkavgiften, sier Gjelsvik.

Ifølge Sp-toppen lytter ikke regjeringen «verken til folk eller næringsliv», og dermed taper dem som opplever at «arbeidsplassen i praksis flyttes til Sverige».

– Og dem blir det altså stadig flere av, fremholder Gjelsvik.

(©NTB)