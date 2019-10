Grønn Ungdom mener moderpartiet bør stille mistillitsforslag mot regjeringen igjen

– Erna Solberg vedgår at klimamålene for 2020 ikke nås. Det er å innrømme at man ikke har politikk som løser vår tids største utfordring. Det er å ikke ta de tusenvis av klimastreikerne på alvor, og det er alvorlig nok til å kreve regjeringens avgang, sier Teodor Bruu, nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, i en uttalelse.

Han sier at ungdomspartiet forventer at MDG fremmer mistillit mot enhver regjering som legger fram et statsbudsjett som ikke tar dette klimaansvaret.

– Da Erna Solberg tok over som statsminister, hadde vi 18 år på oss. Nå er seks av de brukt opp på å overhodet ikke handle. Vi har dårlig tid. Regjeringer som ikke leverer på klima, bør ikke ha tillit, sier han.

MDG fremmet i fjor et mistillitsforslag mot regjeringen for ikke å ha fulgt opp Stortingets vedtak om klimakutt, samt for å bryte med intensjonene i klimaloven som ble vedtatt i 2017. Det fikk bare støtte av Rødt.

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm kom fra Stortingets talerstol i forbindelse med regjeringens budsjettforslag med knallhard kritikk av klimapolitikken i budsjettet.

