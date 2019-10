Republikansk etterforskning: Russere hjalp Trump i 2016

I senatets valgutredningsrapport for 2016 kommer det fram at en omfattende kampanje for å manipulere folk i sosiale medier «åpenlyst støttet Russlands foretrukne kandidat i det amerikanske presidentvalget». Kampanjen var ledet av det russiske selskapet internett Research Agency (IRA) i St. Petersburg.

«Komiteens funn viser at IRA forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget 2016 ved å skade Hillary Clintons sjanser for å lykkes og ved å støtte Donald Trump» heter det i rapporten, som ble offentliggjort tirsdag.

Senatets etterretningskomité advarer også om en «mulig gjentakelse av russisk innblanding ved neste års valg».

Heksejakt

Komiteen, ledet av den republikanske lederen Richard Burr, la fram sin rapport samtidig som Trump fortsetter å insistere på den russiske innblandingen er «fake news», og at det er en «heksejakt» ledet av Demokratene.

Trump og hans allierte har i mellomtiden presentert en alternativ teori om innblandingen i 2016-valget, der det hevdes at Ukraina i samarbeid med Demokratene forsøkte å undergrave Trump ved forrige valg.

Ukraina-samtale

Uoverensstemmelsen mellom disse to teoriene om hva som skjedde i 2016, er i sentrum blant de nyeste anklagene om at Trump har bedt Ukraina om hjelp til å «finne dritt» om hans mulige demokratiske utfordrer, Joe Biden, før valget i 2020.

Demokratene kaller det en repetisjon av 2016, da Trumps kampanje angivelig skal ha bedt Moskva om hjelp til å bekjempe Clinton.

Også spesialetterforsker Robert Mueller fram omfattende dokumentasjon for at Russland forsøkte å påvirke valget i Trumps favør, uten at han kunne legge fram tilstrekkelige bevis for ulovlig konspirasjon.

