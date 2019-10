Handelskrigen: Kina vil kjøpe mer soyabønner fra USA

Offentlige tjenestemenn tilbyr å øke Kinas årlige innkjøp av amerikanske soyabønner fra 20 til 30 millioner tonn i et forsøk på å avverge en ny runde med økte tollsatser 15. oktober, skriver Financial Times og viser til kilder orientert om de to landenes pågående forhandlinger.

Kinas sjefsforhandler, visepresident Liu He, skal etter planen starte to dager med samtaler med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin torsdag.

Ekstrainnkjøpene tilsvarer omtrent 3,25 milliarder dollar på dagens priser.

Samtidig opplyser redaktør Hu Xijin i The Global, ofte omtalt som et talerør fra Kina, ifølge TDN Direkt at landet vil delta i denne ukens samtaler i Washington frem til fredag kveld, som planlagt.

Opplysningene står i motsetning til et oppslag fra South China Morning Post, som fortalte at Kina kunne forlate samtalene tidligere enn ventet.