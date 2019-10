Freiberg reagerer på at Høyre-topper tenker høyt om ny oljepolitikk

Ministeren sier til Stavanger Aftenblad at han «ikke synes noe om» utspillene fra Høyre-politikerne. Samtidig forholder han seg til at statsminister Erna Solberg (H) står fast på gjeldende oljepolitikk.

– Oljen skal opp, og det skal Frp sørge for, sier han.

Tidligere denne uken åpnet Høyres finanspolitiker Henrik Asheim, stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle og fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg for en ny debatt om oljepolitikken, inkludert muligheten for vern av nordlige Barentshavet.

Freiberg har tidligere kommet med sterk kritikk mot Ap de gangene partiet har ønsket slik debatt, men han ønsker ikke å komme med like sterk kritikk mot Høyre.

– Når noen tenker høyt i Høyre, som jeg oppfatter at dette var, så er det ikke tvil om hva som er politikken i Høyre etter at Solberg var ute på Dagsrevyen onsdag. Det er ikke alltid det står igjen like klart og tydelig hva som Aps politikk egentlig er når sånne utspill kommer fra Ap, sier han.

