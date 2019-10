Trump: Handelssamtalene med Kina går veldig bra

Samtalene ble innledet torsdag og fredag er det ventet at Trump skal møte Kinas visestatsminister Liu He, som leder den kinesiske delegasjonen. Torsdag kommenterte Trump hvordan første dag hadde gått, Liu He var i møte med den amerikanske finansministeren, Steven Mnuchin, og USAs handelsrepresentant, Robert Lighthizer.

– Jeg må si at jeg syns det går veldig bra. Vi har hatt en veldig, veldig god forhandling med Kina, sa Trump, uten å gå i detalj.

Den gemyttlige tonen var et brått taktomslag til langt bedre utsikter, etter en uke med amerikansk svartelisting av kinesiske selskaper og gjensidige visumrestriksjoner.

Det er for øvrig kun få dager til USA etter planen skal innføre mer toll på kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar. Det er tidligere varslet at tollen trer i kraft fra 15. oktober. Tolløkningen på kinesiske varer, fra 25 til 30 prosent, kom i kjølvannet av at Kina kunngjorde at landet ville gi unntak for toll på amerikanske varer i 16 kategorier.

Presset har imidlertid økt de siste ukene, både på USA og Kina, for å få landene til dempe den aggressive tonen i handelskrigen, som nå har pågått i over ett år.

Kina har ikke offisielt kommentert samtalene torsdag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters forlot den kinesiske visestatsministeren møtet smilende og vinkende og satte seg i sin ventende Cadillac, uten å svare på spørsmål.

