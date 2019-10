Tillitsvalgte i Fellesforbundet skeptiske til Ap-MDG-samarbeid

Fellesforbundets avdeling 5, forbundets største avdeling, har ingen tro på samarbeid mellom partiene, skriver Aftenposten.

– Skal vi ha noe samarbeid med MDG, må de kutte ut den industrifiendtlige datostemplingen på olje og gass. Vi kan ikke leve med en datostempling for når bransjen skal avvikles. Det vil sette i gang en ukontrollert avvikling, sier leder Roar Abrahamsen i avdelingen.

Han meldte seg ut av Ap i mars på grunn av partiets oljepolitikk, men meldte seg inn igjen etter at Ap og Fellesforbundet dannet et «samarbeidsforum» for å styrke kontakten. Lederen, som mener at MDG mangler industripolitikk, får støtte av Atle Tranøy, konserntillitsvalgt for Fellesforbundet i industrikonsernet Aker.

Christian Justnes, Ap-medlem og leder av Fellesforbundet Avdeling 3 i Agder, sier at han ikke ser samarbeid som naturlig slik situasjonen er i dag.

