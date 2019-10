Internasjonal enighet rydder hinder av veien for CO2-rensing

Det er en oppmyking av reglene i den såkalte Londonprotokollen som nå er kommet på plass.

Utgangspunktet er at Londonprotokollen forbyr eksport av CO2 for lagring under havbunnen. Dette har vært et hinder i den norske innsatsen for å få på plass karbonfangst og -lagring, såkalt CCS. Grunnen er at Norge ønsker å få på plass samarbeid på tvers av landegrensene om prestisjeprosjektet.

Allerede i 2009 ble det vedtatt en endring i protokollen som åpner for eksport av CO2 for lagring, men så langt har bare seks land ratifisert endringen. Det er ikke nok til at den kan tre i kraft.

I påvente av flere ratifikasjoner foreslo Norge og Nederland derfor en resolusjon om midlertidig anvendelse av regelendringen fra 2009.

Forslaget ble lagt fram i august, og fredag fikk resolusjonen bred støtte under Londonprotokollens partsmøte.

– Dette er en milepæl i arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp).

