Trump om forholdet mellom USA og Kina: – Nå er det en kjærlighetsfest

Det opplyser USAs finansminister Steven Mnuchin.

Den seneste runden med samtaler mellom amerikanske og kinesiske handelsdelegasjoner har ifølge ham og president Donald Trump vært så vellykket at partene inngår våpenhvile i den 15 måneder lange handelskrigen.

USA utsetter den planlagte tolløkningen fra 25 til 30 prosent på kinesiske varer, en økning som skulle iverksettes førstkommende tirsdag. Tollen omfatter kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar.

Kina går på sin side med på å kjøpe amerikanske landbruksvarer for mellom 40 og 50 milliarder dollar årlig, mot bare 8 milliarder i dag.

– Kjærlighetsfest

Partene har bestemt seg for å la vanskeligere tema, som USAs anklager om at Kina tvinger andre land til å gi fra seg forretningshemmeligheter i bytte mot tilgang til det kinesiske markedet, ligge til senere forhandlinger.

President Donald Trump sa til journalister i Det hvite hus at avtalen ennå ikke var underskrevet, men at den fullt ut dekket de amerikanske kravene så langt. Han sa videre at han ser for seg at forhandlingene kan fortsette med en neste fase og utelukket heller ikke at det kunne bli en tredje fase av forhandlingene.

Handelskrigen ble startet etter at president Trump lovet å gjøre noe med USAs handelsunderskudd med Kina på 550 milliarder dollar. Nå som vinden ser ut til å blåse i en ny retning omtaler han forholdet til Kina som en «kjærlighetsfest».

– Det har vært mye friksjon mellom USA og Kina, men nå er det en kjærlighetsfest, sa Trump og omtalte avtalen fredag som en steg på veien mot verdensfred.

Huawei holdt utenfor

I handelskrigen som har hersket mellom USA og Kina det siste året har det også vært sterke beskyldninger mot teknologiprodusenten Huawei og frykten for at bruk av deres utstyr skulle representere en risiko for nasjonal sikkerhet i USA. Huawei skal derimot ikke være en del av avtalen som så langt er forhandlet fram.

Presidenten møtte pressen sammen med finansminister Mnuchin, og Robert Lighthizer fra USAs kontor for handelspolitikk. Fra kinesisk side møtte visestatsminister Lie He som har ledet forhandlingene fra deres side.

– Vi er glade over avtalen og vi vil fortsette å anstrenge oss for å forbedre den, sier He.

(©NTB)