EØS-strid i LOs største forbund for privat sektor

Representantskapet i Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor, har kommet med en innstilling om at det skal gjennomføres en offentlig utredning av EØS og hva eventuelle alternativer til EØS vil være.

Innstillingen er omstridt i forbundet. Etter at forbundsleder Jørn Eggum innledet debatten på landsmøtet søndag, hadde nesten 170 delegater tegnet seg på lista for å komme med innlegg.

Sterke krefter i forbundet ønsker å skrote hele avtalen. Motstandere peker på at kraftig arbeidsinnvandring fra EØS-land har utfordret forholdene i norsk arbeidsliv og ført til problemer med sosial dumping.

– Vi har sett at dette har blitt et mer og mer betent spørsmål, og vi er opptatt av at dette er noe vi kan fikse med god norsk politikk innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen, sier forbundsleder Jørn Eggum til NTB om grunnlaget for utredningen.

Avstemningen avholdes onsdag.

Brexit-advarsel

– EØS-avtalen har uten tvil skapt utfordringer i arbeidslivet vårt. Men vi må ikke la oss lure til å tro at all dritt vi møter, er på grunn av EØS-avtalen, sa forbundslederen i sin innledning til landsmøtet.

Videre framholdt han at det er bredt flertall for å bli i EØS, både blant Fellesforbundets medlemmer og i befolkningen. I tillegg viste han til hvordan brexit har skapt kaos i Storbritannia.

– Vi mister fort kontrollen om vi står uten allierte. Man trenger ikke lese lenge i en britisk avis før man ser akkurat dette. EØS-avtalen er en allianse som har gitt oss noen utfordringer, men samtidig sikrer den oss forutsigbarhet, handel og arbeidsplasser, framholdt Eggum.

Vil bygge etter gammel avtale

Ifølge representantskapets innstilling må alternativet til EØS enten bygge på WTO-regelverket og Norges handelsavtale med EU fra 1973, eller fullt medlemskap i EU.

Mange delegater viste fra talerstolen til handelsavtalene EU har med Sør-Korea, Japan og Canada som eksempler å følge.

– Når vi skal ta stilling til om Fellesforbundet skal jobbe mot EØS-avtalen, må det gjøres basert på kunnskap. Vi må se hvilket handlingsrom nasjonale myndigheter har til å utvikle arbeidslivspolitikken sin, samtidig som vi får en utredning av om det finnes andre handelsavtaler som kan gi oss samme markedsadgang som EØS-avtalen, sier Eggum til NTB.

Tro på neiflertall

Blant de tydeligste stemmene på nei-siden er Boye Ullmann, som er tillitsvalgt i Fellesforbundet og faglig leder i Nei til EU. Tidligere i uken sa han til VG at han har tro på et flertall mot EØS.

– Det er veldig vanskelig å konkludere i det hele tatt. Men jeg har i hvert fall blitt veldig optimistisk i løpet debatten, der jeg opplevde at mange sto på vår side, sa han til NTB søndag.

Fra talerstolen advarte han mot skremselstaktikk fra ja-siden.

– I EU-debattene både i 72 og 94 kom skremselet med en gang. Det var ikke måte på hvor til helvete det skulle gå i 1972. Etterpå fikk vi handelsavtale og oppgang, forklarer Ullmann.

Om Fellesforbundet går inn for å skrote avtalen, kan det bli nei til EØS på LO-kongressen våren 2021. Det kan gjøre det vanskelig for Arbeiderpartiet, som har slått ring om avtalen, inn mot stortingsvalget samme høst.