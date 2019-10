EU håper å våkne til brexitgjennombrudd

Flere medier meldte tirsdag at et utkast til en brexitavtale kan bli offentliggjort onsdag morgen. Ifølge nyhetsbyrået AFP har forhandlerne til EU og Storbritannia brukt natta til å forhandle fram en avtale.

Ved midnatt sa en europeisk tjenestemann at «samtaler pågår».

EU-forhandler Michel Barnier har sagt at et utkast må være på bordet onsdag morgen hvis EU-landene skal ha sjans til å vurdere utkastet før toppmøtet som starter torsdag.

Dersom forhandlingene strekker ut og en avtale ikke kommer på bordet, sier tjenestemenn at samtalene kan gjenopptas neste uke og et det vil bli kalt inn til et toppmøte i tide. 31. oktober skal Storbritannia etter planen forlate EU.

Ifølge The Guardian skal forhandlerne i prinsippet være enige om at det skal etableres tollgrense i Irskesjøen, en løsning som statsminister Boris Johnsons forgjenger Theresa May hadde avvist.

Tirsdag var pundet på sitt høyeste på fem måneder etter at det kom forsiktige tegn til optimisme fra begge sider. Den forsiktige positivismen førte også til oppgang på børsene i Asia onsdag. Både børsene i Tokyo og Sydney var 1 prosent opp fra dagen før. Oppgangen i Shanghai var 0,7 prosent.

Hvis det stemmer at Johnson nå har gitt etter for EUs krav, må han fortsatt stå løpet ut i Parlamentet. Der kan han møte motstand fra det nordirske unionistpartiet DUP, som er støtteparti for den britiske regjeringen, samt fra mer urokkelige brexit-forkjempere. Johnson antas da å argumentere for at Nord-Irland under en slik avtale fortsatt vil være juridisk innenfor Storbritannias tollområde.

