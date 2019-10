Trygve Slagsvold Vedum ønsker ikke at Norge skal gi fra seg mer makt til EU

Fellesforbundets landsmøte avviste onsdag forslaget om å si nei til EØS-avtalen og vedtok i stedet å utrede alternativer til avtalen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller vedtaket et klassisk kompromiss og en klar arbeidsordre til hele LO-systemet.

– Det har aldri vært vedtatt en så kraftig kritikk. Selv med en så kraftfull kritikk, var det spenning til siste slutt om hva som ville få flertall. Kritikken kom fordi mange opplever at arbeidshverdagen deres blir mer krevende, sier Vedum til NTB.

– Med dette vedtaket er det ikke mulig for Fellesforbundet å støtte at man skal gi EU mer makt på arbeidsmarkedsområdet. Dette er et krystallklart nei til at Norge skal gi fra seg mer makt til EU i arbeidsmarkedspolitikken, fremholder han.

Vedum mener LO-gigantens vedtak vil gjøre det enda lettere for Sp å finne flere alliansepartnere i EØS-politikken.

– Vårt primærstandpunkt er at vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med nye og bedre avtaler. Dette peker i samme retning. I hverdagspolitikken handler det om hva man gjør når man får EUs energibyrå Acer, EUs arbeidsmarkedsbyrå og EUs finanstilsyn, sier han.