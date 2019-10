Trump: Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert

– Den er ikke på papiret ennå, men den blir det, sa Trump til journalister i Det hvite hus onsdag.

Ifølge Trump kjøpte Kina allerede forrige uke de amerikanske landbruksvarene for mellom 40 og 50 millioner dollar, som var en del av avtalen mellom dem.

Han gjentok at Kina forplikter seg å til å importere ytterligere landbruksprodukter.

– De vil inngå en avtale. De var nødt til å inngå en avtale. Økonomien deres har blitt veldig svekket av det vi har gjort og av tollen, sa presidenten.

Trump hyllet det han kalte «fase 1»-avtale som ble inngått forrige uke. Det er altså denne avtalen som nå blir formalisert.

Onsdag sa finansminister Steven Mnuchin at han planlegger å møte den kinesiske visepresidenten Liu He i Chile. Han sier at «fase 2» vil handle om teknologi.

Mot at USA utsetter den planlagte tolløkningen fra 25 til 30 prosent på kinesiske varer, har Kina gått med på å kjøpe amerikanske landbruksvarer for mellom 40 til 50 milliarder dollar årlig, mot bare 8 milliarder i dag.

(©NTB)