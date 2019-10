DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale

Det går fram av en uttalelse fra partiet torsdag morgen. Johnsons regjering antas å være avhengig av støtte fra Det demokratiske unionistpartiet (DUP) for å få en eventuell brexitavtale gjennom i Parlamentet.

EU og Storbritannia er i ferd med å skissere en løsning der Nord-Irland forblir en del av EUs indre marked, med en tollgrense i Irskesjøen mellom den irske øya og Storbritannia for øvrig.

En slik løsning er unionistene i DUP svært skeptiske til.

Kan ikke støtte

– Vi kan ikke støtte det som foreslås når det gjelder temaer knyttet til toll og samtykke, og mye er uklart i spørsmålet om moms, sier DUP-leder Arlene Foster og partiets parlamentariske leder Nigel Dodds, bare timer før EU-toppmøtet om brexit tar til i Brussel.

BBC melder at skissen til brexitavtale som nå vurderes, innebærer at den folkevalgte nordirske forsamlingen Stormont må gi løpende samtykke til alle spesielle ordninger for Nord-Irland.

Det er ikke den ordningen DUP har ønsket seg, de har krevet en vetorett for unionistene, ifølge den britiske statskanalen. I stedet skal nå alle ordninger godkjennes med rent flertall. EU-vennlige partier har for tiden flertall i forsamlingen.

Et annet problem er at det indre selvstyret i Nord-Irland i praksis har brutt sammen. DUP og republikanske Sinn Féin brøt regjeringssamarbeidet i januar 2017, og da ble også forsamlingen oppløst. Siden har kontorene stått tomme på Stormont utenfor Belfast. Utallige forhandlingsmøter mellom de to partiene har ikke ført fram.

Forhandlinger pågår

Forhandlingene mellom EU og Storbritannia pågår fortsatt, og er i en kritisk fase.

– Vi håper på en avtale og hvis den kan komme på plass i løpet av de nærmeste timene, hadde det vært perfekt, sa Frankrikes viseutenriksminister Jean-Baptiste Lemoyn til fransk TV torsdag morgen.

Labours leder Jeremy Corbyn avviste onsdag også løsningen som er skissert.

– Det er ikke en avtale vi kan støtte, basert på det jeg har hørt hittil, sa Corbyn.

(©NTB)