Frankrike: USA åpner døra for samtaler om straffetoll

Fredag innførte USA nye tollsatser på mellom 10 og 25 prosent på en rekke europeiske produkter, fra ost til whisky, vin og olivenolje.

Straffetollen innføres med velsignelse fra Verdens handelsorganisasjon (WTO), som har gitt USA medhold i at EU har gitt ulovlige subsidier til flyprodusenten Airbus. EU truer med gjengjeldelse og viser til at WTO også har slått fast at USAs støtte til konkurrenten Boeing er i strid med reglene

Finansminister Bruno Le Maire møtte USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer i Washington samme dag og sier amerikanerne har «åpnet døren» for enkelte forhandlinger. Hvis striden ikke løser seg, har ikke EU noe annet valg enn å gjengjelde straffetollen, påpeker Le Maire.

– Dette er en fiendtlig handling mellom allierte. Slike fiendtlige handlinger er uønsket, sa Le Maire på sidelinjen av årsmøtene i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

EUs mottiltak

EUs handelskommissær Cecilia Malmström hadde håpet på et forlik, men har hele tiden gjort det klart at EU vil svare med samme mynt på USAs nye avgifter.

– Vi beklager at USA har valgt å gjennomføre innføringen av toll. Da har vi ikke noe annet alternativ enn å følge opp med vår egen toll når tiden er inne, sier Malmström.

Amerikanerne fikk nylig medhold i Verdens handelsorganisasjon WTO i en klagesak mot EU. Europeerne har gitt billige lån til flyprodusenten Airbus, noe som ifølge USA og WTO utgjør ulovlig subsidiering. Dermed fikk amerikanerne grønt lys til å innføre straffetoll på til sammen 7,5 milliarder dollar i året, tilsvarende drøyt 68 milliarder kroner med dagens kurs.

Europeiske vinprodusenter og bønder kan bli hardt rammet av straffetollen. USA er det viktigste eksportmarkedet for fransk vin, og italienske bondeorganisasjoner regner med et omsetningsfall på 20 prosent som følge av tollen.

Også USA brøt regler

EU har på sin side klaget USA inn for WTO for ulovlig støtte til Boeing. Konklusjonen er den samme hos WTO: Handelsreglene er brutt. Straffen er ikke fastsatt ennå, og EU ba USA avvente innføringen av straffetoll i håp om å unngå en forverring av det betente handelsforholdet på tvers av Atlanteren.

Airbus-Boeing-striden er mange år gammel, og er en av flere stridstemaer som har utartet i en større handelskonflikt siden Donald Trump ble president i USA. Trump og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker ble i juli i fjor enige om en såkalt våpenhvile for å holde forhandlinger. Handelssamtalene har så langt ikke ført fram.

