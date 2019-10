KrF trekker seg fra byrådsforhandlingene i Bergen

Forhandlingsleder Håkon Pettersen begrunner i en pressemelding lørdag formiddag bruddet med at den politiske avstanden mellom partiene har vist seg å være for stor til at et byrådssamarbeid er mulig.

– Gjennom flere uker har vi hatt konstruktive politiske samtaler med Ap, MDG, SV og Venstre. Det har tatt lang tid å arbeide fram en helhet med fem partier rundt bordet. Når vi nå har en helhetlig skisse er konklusjonen at dette fører politikken lenger til venstre enn vi opplever KrFs velgere i Bergen har ønsket, sier Pettersen.

Vil ha gjennomslag

Han har orientert byrådsleder Roger Valhammer (Ap) om at KrF etter eget ønske fratrer byrådet

– Når KrF nå forlater forhandlingsbordet vil vi nullstille oss og se hvordan vi kan får mest mulig gjennomslag for KrFs politikk i kommende periode, sier Pettersen.

Ap, MDG, SV, Venstre og KrF hadde til sammen 32 av 67 mandater i Bergen bystyre. Nå mister mindretallskoalisjonen KrFs to representanter.

Takker for samarbeidet

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) beklager overfor Bergens Tidende at KrF trekker seg, men sier han aksepterer og respekterer partiet sitt valg.

– Jeg er samtidig glad for at vi har avklart et valgteknisk samarbeid med Senterpartiet og Rødt for bystyreperioden 2019-2023, og at vi kan gå videre med et Ap-ledet byråd. Sammen med Venstre, SV og MDG er går vi nå i sluttforhandlinger med sikte på å danne et nytt byråd, sier han.

Edel-Marie Haukland valgt til leder i KrFU

KrFUs landsmøte valgte enstemmig 22 år gamle Edel-Marie Haukland fra Bodø som ny leder i ungdomspartiet.

Haukland overtar dermed lederposten etter Martine Tønnesen, som har sittet som leder i ungdomspartiet siden 2017. Tønnesen stilte ikke til gjenvalg.

Den nye KrFU-lederen ble klappet inn uten motkandidater.

– Min viktigste oppgave blir å samle laget, å skape en sterk, felles KrF-identitet, sier Haukland til Vårt Land.

22-åringen har den siste tiden vært 2. nestleder i KrFU, og hun studerer teologi ved Menighetsfakultet i Oslo.

Haukland får med seg Hadle Rasmus Bjuland fra Rogaland og Eline Kunzendorf fra Trøndelag som 1. og 2. nestleder. Ungdomspartiets nye ledelse og sentralstyre ble valgt uten at motkandidater ble «benket» fra salen, ifølge avisa.

Den nye KrFU-lederen var en av dem som sto på rød side i den interne dragkampen i partiet i fjor, og hun uttrykte støtte til daværende KrF-leder Knut Arild Hareide. Hun har vært svært kritisk til KrFs regjeringssamarbeid med Frp.

Haukland er valgt inn for ett år.

